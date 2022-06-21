سان جيرمان سيحسم مستقبل المدرب بوكيتينو هذا الأسبوع

ذكرت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية الاثنين أن نادي باريس سان جيرمان يجري مفاوضات بشأن رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو وقد يصدر إعلانا هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أن كريستوفر جالتييه مدرب نيس قريب من تولي قيادة سان جيرمان لكن الإعلان عن تعيينه سينتظر حتى إنهاء إجراءات رحيل بوكيتينو.

وأصبح بوكيتينو مدربا لسان جيرمان قبل 18 شهرا وعجز عن مساعدة بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي في تحقيق حلمه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا وخرج من دور 16 على يد ريال مدريد هذا الموسم.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من سان جيرمان.

وسيلتحق مدرب توتنهام الإنجليزي السابق بالمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو الذي أقيل في 22 مايو، وحل مكانه البرتغالي لويس كامبوس الذي تم تعيينه رسميًا مستشارًا لكرة القدم الأسبوع الفائت.

وسيتوافق ذلك مع رغبة قادة النادي المملوك لقطر في إعادة تشكيل الإدارة والجهاز الفني، قبل تعديلات محتملة على الفريق هذا الصيف في أعقاب تمديد عقد المهاجم كيليان مبابي.

من جهة أخرى فقد أكدت الصحافة الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان خصصت 10 ملايين يورو تعويضا لنيس لتسوية العقد مع المدرب كريستوف جالتير خلال الفترة الحالية خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب المنتخب الباريسي.

وبحسب موقع الإذاعة الفرنسية “مونت كارلو” ، يخصص باريس سان جيرمان ما بين 8 و 10 ملايين يورو كتعويض يمكن دفعه لإدارة نيس للحصول على خدمات المدرب المنتظر للمنتخب الباريسي.

وأشارت الإذاعة إلى أن باريس سان جيرمان يأمل في إتمام التعاقد مع المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة لقيادة الفريق في الدوري الفرنسي الموسم المقبل.