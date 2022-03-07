الأثنين 4 شعبان 1443 ﻫ - 7 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة ريال مدريد

منذ 6 دقائق
كيليان مبابي

كيليان مبابي

A A A
طباعة المقال

تلقى فريق باريس سان جيرمان ومديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ضربة موجعة، اليوم الإثنين، بتعرض نجم الفريق كيليان مبابي لإصابة خلال التدريبات، قبل مواجهة ريال مدريد.

ويستضيف ريال مدريد، الأربعاء المقبل، في معقله “سانتياجو برنابيو”، لقاء إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد البي أس جي.

وتعرض مبابي لضربة خلال التدريبات، لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن، لكنه خرج من المران ومن المقرر أن يخضع لعدة فحوصات طبية.

وبحسب إذاعة “RMC” الفرنسية، فإن موقف مبابي بات محل شك من اللحاق بمواجهة ريال مدريد الأربعاء المقبل.

وحال تأكد غياب مبابي عن اللقاء، سيكون أسوأ خبر للفرنسيين، حيث اعتمد الفريق طوال الموسم على موهبة مبابي، والذي غاب بسبب الإيقاف عن مباراة الفريق الأخيرة ضد نيس بالدوري المحلي وخسر الفريق بهدف دون رد.

يُذكر أن مبابي كان صاحب هدف الانتصار القاتل، في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد.

    المزيد من منوعات

    شاب يفارق الحياة بعد تناول “200 كوب قهوة” لتحسين أدائه الرياضي
    بقرة مي المنزل كحيوان اليف
    بالصور: هكذا تربي بقرة في منزلها كحيوانها الأليف
    إدمان المسلسلات التلفزيونية له أضرار على صحة الإنسان
    بالصورة: 10 فنانين يتصدرون بوستر مسلسل “راجعين يا هوى”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    "ستينغر" نجم المعارك الدفاعية الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مشهد مرعب.. صاروخ ستينغر يُطارد هيلكوبتر روسية في أوكرانيا وينسفها
    إشكال وتضارب في معرض الكتاب بعد رفع صورة سليماني
    بالفيديو: إشكال وتضارب في معرض الكتاب بعد رفع صورة سليماني… “بيروت حرّة إيران برا”
    بعد جولة سلام المفاجئة.. ما حقيقة احتكار “سوبرماكت فهد” لعبوات الزيت النباتي؟