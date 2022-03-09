سان جيرمان يرغب في التعاقد مع رونالد أراخو

لتعويض صفقة الإسباني سيرجيو راموس المخيبة لآمال النادي، كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع الأوروغوياني رونالد أراخو، مدافع نادي برشلونة.

ووفقا لـ “سبورت” الكاتالونية، فإن تجديد عقد أراخو أصبح صعبا يزداد تعقيدا بسبب الاهتمام الذي يحظى به اللاعب من قبل الأندية الأوروبية، وأضافت الصحيفة: أبلغ باريس سان جيرمان الفرنسي محيط أراخو بأنه مهتم باللاعب ويريده في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وواصل التقرير: ينتهي عقد أراخو في يونيو 2023، وإذا لم يكن هناك اتفاق على تجديد عقده، فلن يكون أمام برشلونة سوى وضعه في السوق لبيعه لمن يدفع أعلى سعر، ويرغب المدافع في أن يتم تقييمه ماديا بشكل جيد، بعدما قد له برشلونة العرض الأول بحوالي 3 ملايين يورو في الموسم، وهو رقم من شأنه أن يترك قلب الدفاع كواحد من أقل اللاعبين ربحا في الفريق على الرغم من أنه لاعب أساسي وقائد للدفاع.

ولفتت الصحيفة، إلى أن العرض الذي قدمه النادي الكاتالوني اعتبر من محيط اللاعب على أنه دعوة لمغادرة صفوف الفريق، رغم أن برشلونة رفع عرضه إلى حد ما في آخر اجتماع، لكن أراخو يريد تقييمه مثل بيدري وأنسو فاتي وأيضا فيران توريس.

وقالت “سبورت”: كان لدى أراخو عرضين من تشيلسي ومانشستر يونايتد منذ عدة أشهر، كان الناديان الإنجليزيان على استعداد لدفع ثمن انتقاله في الصيف المقبل أو الانتظار للحصول عليه مجانا في يونيو 2023، واتخذ باريس سان جيرمان في الأيام الأخيرة خطوة جادة نحو اللاعب، في ظل عدم رضاه من صفقة سيرجيو راموس القادم من ريال مدريد، بعد تعرضه للإصابات.