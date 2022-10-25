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سان جيرمان يسعى إلى الاحتفاظ بميسي.. عقد جديد في الكواليس

منذ 5 دقائق
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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يحضّر نادي باريس سان جيرمان عقدًا جديدًا للأرجنتيني “ليونيل ميسي”، نجم الفريق.

وينتهي العقد الحالي لميسي مع النادي الباريسي في صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.

ووفقًا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن سان جيرمان يعمل بالفعل على الشروط الاقتصادية لعقد ميسي الجديد.

كما لفتت إلى أن ميسي وصل إلى مستوى عالٍ مع باريس هذا الموسم، يشابه نسخة البرغوث الأفضل مع برشلونة، ويسعى النادي بقوة للاحتفاظ بخدماته، موضحةً أن باريس مستعد أن تكون مدة العقد الجديد لميسي موسمًا واحدا على الأقل.

ورغم أن المقربين من ميسي كشفوا مؤخرًا بأن البرغوث سيفكر في مستقبله عقب كأس العالم، إلا أن “لو باريزيان” تؤكد أن باريس تحرّك بالفعل لإقناع اللاعب الأرجنتيني بالبقاء لموسم آخر.

وذكرت أن ميسي أقرب قليلا للبقاء في “حديقة الأمراء”، عن الانتقال إلى نادٍ آخر في الموسم المقبل.

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