سان جيرمان يسعى الى خطف أحد نجوم مانشستر

تحدّث تقرير صحفي فرنسي، مساء الخميس 11 آب، عن رغبة نادي باريس سان جيرمان في التعاقد مع أحد نجوم مانشستر يونايتد، خلال الصيف الجاري.

في التفاصيل، ذكرت صحيفة “ليكيب” وشبكة “RMC Sport”، أنّ سان جيرمان بدأ يستطلع مدى إمكانية التعاقد مع “ماركوس راشفورد”، مهاجم مانشستر يونايتد.

وأشارت الى أن باريس سان جيرمان بدأ مناقشاته بشأن ضم ماركوس راشفورد خلال الأيام المقبلة، لافتةً إلى أن المناقشات نشطت خلال الساعات الأخيرة.

كما لفتت إلى أن البرتغالي “رافائيل لياو”، مهاجم ميلان، هو أحد الأسماء الموجودة في قائمة النادي الفرنسي أيضا، خاصة وأنه يحظى بتقدير كبير من قبل لويس كامبوس، المدير الرياضي لسان جيرمان، موضحةً أن الرغبة في التعاقد مع راشفورد تأتي بعد اقتراب المهاجم الشاب “أرنود كاليمويندو”، من الانتقال لصفوف رين الفرنسي، بجانب الرحيل المنتظر لـ “ماورو إيكاردي” أيضا.

يُشار إلى أن “كريستوف جالتيه”، مدرب باريس سان جيرمان، نصح المهاجم الأرجنتيني “ماورو إيكاردي”، بالبحث عن نادٍ آخر.

وكان إيكاردي قد انتقل إلى صفوف سان جيرمان في صيف 2019، قادمًا من إنتر ميلان، ويمتد تعاقده مع النادي الفرنسي حتى صيف 2024.