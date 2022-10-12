سان جيرمان يسقط في فخ التعادل أمام بنفيكا

فرض بنفيكا التعادل 1-1 على باريس سان جيرمان في عقر داره في مباراة بالمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (الثلاثاء 11-10-2022) ليخفق الفريق الفرنسي في الفوز للمباراة الثالثة تواليا في كل المسابقات.

وضع كيليان مبابي سان جيرمان في المقدمة من ركلة جزاء في الشوط الأول قبل أن يعادل جواو ماريو النتيجة لبنفيكا من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 62 ليمنح الفريق الزائر نقطة مستحقة.

وهز مبابي الشباك بشكل رائع قبل أربع دقائق من نهاية المباراة لكن محاولته أُلغيت بسبب التسلل.

وتركت هذه النتيجة سان جيرمان في الصدارة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات متقدما بفارق الأهداف على بنفيكا.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بثلاث نقاط متفوقا على مكابي حيفا بعد أن فاز عليه الفريق الإسرائيلي 2-صفر في وقت سابق اليوم.

وفي ملعب بارك دي برينس، بدا أن مبابي غير منزعج من تقارير وسائل إعلام إسبانية وفرنسية ذكرت أنه يريد مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات المقبلة بسبب الطريقة التي يتم استغلاله بها على أرض الملعب.

وقال لويس كامبوس مستشار كرة القدم في باريس سان جيرمان “أنا دائما مع كيليان مبابي ولم يخبرني أبدا بأي شيء عن مغادرته في يناير. لم يبلغني الرئيس أبدا بأي شيء عن مغادرته في يناير.

“أنفي هذا الأمر بشكل قاطع وأقول إن كيليان لم يبلغني أو يبلغ الرئيس أبدا بأنه يريد المغادرة في يناير”.

وأضاف كريستوف جالتييه مدرب سان جيرمان “من شائعة تصنعون معلومة… لم أتحدث إلى كيليان وهو يركز على أرض الملعب وأظهر الليلة مدى كفاءته”.

* تورم الكاحل

وتعاون مهاجم فرنسا بشكل جيد مع نيمار لكنهما افتقرا إلى شيء ما في الهجوم في غياب ليونيل ميسي، الذي تم استبعاده من المباراة بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها الأسبوع الماضي في التعادل 1-1 على ملعب بنفيكا. وتعادل سان جيرمان بعدها سلبيا في ملعب استاد رانس مطلع الأسبوع.

وتم استبدال مبابي في الدقيقة الأخيرة عندما خرج من الملعب مصابا بألم في الكاحل قبل خمسة أيام من مواجهة باريس سان جيرمان لمنافسه اللدود أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

بدأ بنفيكا المباراة بشكل واعد رغم أنه فشل في خلق فرص واضحة بينما استغرق الأمر من باريس سان جيرمان 34 دقيقة ليسدد لأول مرة على المرمى عن طريق بابلو سارابيا، الذي تصدى الحارس لمحاولته الضعيفة بسهولة. لكن بعد ست دقائق أخرى تقدم أصحاب الأرض عندما سجل مبابي ركلة جزاء بهدوء بعد أن أسقط أنطونيو سيلفا منافسه خوان بيرنات في المنطقة.

وبهذا الهدف أصبح مبابي هداف باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا برصيد 31 هدفا بفارق هدف واحد أكثر من إدينسون كافاني. وحاول مبابي مرة أخرى بعد ست دقائق من الشوط الثاني لكن تسديدته بقدمه اليمنى مرت بجوار المرمى. ثم أدرك بنفيكا التعادل بعد مرور ساعة حيث سدد ماريو ركلة جزاء بعد خطأ عنيف من ماركو فيراتي ضد رافائيل سيلفا.

وبدا كل فريق سعيدا بالخروج بنقطة التعادل ما جعلهما على أعتاب التأهل لدور الستة عشر.

ويستضيف باريس سان جيرمان منافسه مكابي حيفا في 25 أكتوبر بينما يلتقي بنفيكا مع يوفنتوس.