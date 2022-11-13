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سان جيرمان يعتزم تجديد التعاقد مع أحد لاعبيه البارزين

منذ 24 دقيقة
شعار نادي باريس سان جيرمان

شعار نادي باريس سان جيرمان

موقع kooora
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يعتزم نادي باريس سان جيرمان توقيع عقد جديد مع أحد لاعبيه البارزين أثناء فترة كأس العالم في قطر.

وأفادت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأنّ سان جيرمان يفاوض العديد من لاعبيه من أجل التمديد، لكنّ الإدارة وصلت إلى مراحل متقدمة فقط مع ماركو فيراتي.

ويمتد العقد الحالي للإيطالي فيراتي مع سان جيرمان حتى صيف 2024.

الصحيفة الفرنسية أشارت إلى أن “ماركو” سيحصل على 12 مليون يورو سنويا في عقده الجديد مع باريس، لكن تتبقى تفاصيل قليلة قبل الإعلان الرسمي.

وأوضحت “ليكيب” أن سان جيرمان سيستغل فترة الراحة التي سيحصل عليها فيراتي أثناء المونديال، بسبب عدم تأهل المنتخب الإيطالي، لتوقيع العقود الرسمية.

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