سان جيرمان يعرض نيمار على تشيلسي

عرض نادي باريس سان جيرمان نجمه البرازيلي نيمار داسيلفا على مسؤولي تشيلسي قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، ومستعد لتركه يرحل رغم تألقه في بداية الموسم، وفق ما ذكرت صحيفة ”ذا صن“.

وحسب الصحيفة، فإن تشيلسي يملك فرصة ضم النجم البرازيلي الذي حاول التعاقد معه سابقا في 2010، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية غدا الخميس، قبل منتصف الليل بساعة ويحتاج للتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويبحث الألماني توماس توخيل عن تعزيز صفوف تشيلسي بمهاجم بعد البداية السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تلقى الفريق هزيمتين في 5 لقاءات آخرها أمام ساوثهامبتون 2-1 أمس الثلاثاء.

ودرب الألماني توماس توخيل، النجم البرازيلي نيمار حين كان مدربا لباريس سان جيرمان واعترف سابقا بكون اللاعب صعب تدريبه بسبب سلوكه داخل الملعب وخارجه.

وأنفق المالك الجديد الملياردير الأمريكي تود بويلي 150 مليون جنيه إسترليني لضم صفقات جديدة، وكان أخرهم التعاقد مع المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر سيتي مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ومستعد لصرف المزيد لتقوية الفريق وجعله قادرا على المنافسة على الألقاب.

وقدم نيمار بداية موسم جيدة رفقة باريس سان جيرمان، حيث سجل 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 5 لقاءات فقط، لكنه اصطدم بزميله النجم الفرنسي كيليان مبابي في قضية ضربة الجزاء أمام مونبيليه، التي كشفت أيضا عن معرفة البرازيلي بطلب النجم الفرنسي التخلص منه خلال مفاوضات تجديد عقده.

ويواجه باريس سان جيرمان، حسب الصحيفة البريطانية، مشكلة احترام قوانين اللعب المالي النظيف ومهدد بعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، ولذلك فهو مستعد للتخلي عن النجم البرازيلي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويحتاج تشيلسي للتحرك بسرعة وتقديم عرض مالي مهم للفريق الفرنسي، إن رغب في حسم الصفقة في الساعات الأخيرة رغم صعوبة الأمر لضيق الوقت، حسب ”ذا صن“.