الأثنين 28 شعبان 1444 ﻫ - 20 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سان جيرمان يعيد النظر في تمديد عقد ميسي

منذ ساعة واحدة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

A A A
طباعة المقال

سلطت تقارير صحفية الضوء على العلاقة بين نادي باريس سان جيرمان والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإمكانية عدم تجديد عقده.

وكشفت تقارير صحفية إدارة باريس سان جيرمان أعادت تفكيرها بشأن إمكانية تجديد تعاقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة بعد مستواه المتراجع الفترة الماضية، وفي ظل الغضب الجماهيري من اللاعب، الذي ظهر جليًّا في مواجهة رين، بالدوري الفرنسي، مساء الأحد.

وفاز فريق رين على مضيفه باريس سان جيرمان 2 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويكتنف الغموض قراره سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الدوري الفرنسي.

وتعرَّض ميسي، الذي تحدثت تقارير أخيرًا عن إمكانية رحيله عن النادي الفرنسي، لصيحات استهجان من أصحاب الأرض قبل المباراة على ملعب “حديقة الأمراء”.

وعبّر مشجعو سان جيرمان عن استيائهم من اللاعب الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية قبل انطلاق المباراة، عندما تم تقديمه في اللقاء.

وقالت شبكة GFFN الفرنسية، إن ميسي توجَّه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة عقب اللقاء.

وفي المقابل، توجَّه كيليان مبابي، الذي حمل شارة قيادة النادي الباريسي، وعدد من زملائه لتحية الجماهير في المدرجات قبل مغادرة الملعب.

وترى مجموعات من جماهير سان جيرمان أن ميسي لا يقدم المستويات المأمولة مع النادي منذ انضمامه إليه، بدليل مستواه المتواضع خلال الخسارتين ضد بايرن ميونخ، واستمرار ضياع حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقالت صحيفة ليكيب، في تقرير لها، اليوم الإثنين، إن “باريس سان جيرمان لم يعد متأكدًا مثل قبل من رغبته في تمديد عقد ليونيل ميسي”.

وأضاف: “النادي يرى أن تجديد عقد ميسي لا يمكن أن يكون محل إجماع الجماهير الباريسية، إذ يفكر في التطور الذي سيعطيه ليونيل للمشروع رياضيًّا”.

ولعب ميسي 23 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي، هذا الموسم، سجّل خلالها 13 هدفًا وصنع ذات العدد.

ورفع رين رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 66 نقطة في صدارة الترتيب.

    المزيد من منوعات

    من مباراة مانشستر يونايتد وفولهام- رويترز
    نجم مانشستر يونايتد يكشف سر الانتفاضة أمام فولهام
    آدم ساندلر
    آدم ساندلر يفوز بجائزة مارك توين للكوميديا
    كارلوس ألكاراز
    ألكاراز يزيح ديوكوفيتش عن عرش صدارة التصنيف العالمي

    الأكثر قراءة

    مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
    تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!
    هزة أرضية
    هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
    التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
    دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء