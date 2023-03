سان جيرمان يعيد النظر في تمديد عقد ميسي

سلطت تقارير صحفية الضوء على العلاقة بين نادي باريس سان جيرمان والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإمكانية عدم تجديد عقده.

وكشفت تقارير صحفية إدارة باريس سان جيرمان أعادت تفكيرها بشأن إمكانية تجديد تعاقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، خاصة بعد مستواه المتراجع الفترة الماضية، وفي ظل الغضب الجماهيري من اللاعب، الذي ظهر جليًّا في مواجهة رين، بالدوري الفرنسي، مساء الأحد.

وفاز فريق رين على مضيفه باريس سان جيرمان 2 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ويكتنف الغموض قراره سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الدوري الفرنسي.

وتعرَّض ميسي، الذي تحدثت تقارير أخيرًا عن إمكانية رحيله عن النادي الفرنسي، لصيحات استهجان من أصحاب الأرض قبل المباراة على ملعب “حديقة الأمراء”.

وعبّر مشجعو سان جيرمان عن استيائهم من اللاعب الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية قبل انطلاق المباراة، عندما تم تقديمه في اللقاء.

وقالت شبكة GFFN الفرنسية، إن ميسي توجَّه إلى غرفة خلع الملابس مباشرة عقب اللقاء.

Surely he’s done with Paris now? 🫣🤲

pic.twitter.com/4HigyqVYRT

— Reshad Rahman (@ReshadRahman_) March 19, 2023