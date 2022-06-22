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سان جيرمان يفتح الباب أمام بيع نيمار

منذ 10 دقائق
نيمار

نيمار

"كووورة"
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أبقى ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات بشأن النجم نيمار.

وبسؤاله هل سيكون نيمار ضمن المشروع الجديد للنادي، أجاب الخليفي “لن نناقش هذه الأمور في وسائل الإعلام”.

وأضاف في حوار أجرته معه صحيفة ماركا “سينضم البعض، ويرحل البعض الآخر، ستبقى هذه المفاوضات خاصة للغاية”.

من جانبها، ذكرت صحيفة “ليكيب” أن تصريحات ناصر الخليفي تثير الشكوك حول إمكانية استمرار نيمار مع باريس حتى نهاية عقده في صيف 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما قاله الخليفي يؤكد أيضًا أن سان جيرمان لن يقف أمام بيع نيمار، حال حصوله على عرض مناسب.

وكان نيمار قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة، مقابل كسر الشرط الجزائي بقيمة 222 مليون يورو.

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