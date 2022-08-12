الجمعة 14 محرم 1444 ﻫ - 12 أغسطس 2022 |
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سان جيرمان يقترب من تعزيز صفوفه بصفقة من نابولي

منذ 33 دقيقة
فريق باريس سان جرمان

فريق باريس سان جرمان

موقع kooora
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أصبح باريس سان جيرمان الفرنسي قريبًا من تعزيز صفوفه بصفقة من نابولي الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب “فابريزيو رومانو”، خبير الانتقالات الشهير، عبر حسابه على تويتر: “”فابيان رويز”، لاعب نابولي، أكّد لباريس سان جيرمان، نيته للتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات”.

وأضاف: “تم الاتفاق بشكل كامل على الشروط الشخصية، والمفاوضات تتقدم بشكل جيد مع إدارة نابولي”.

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن المحادثات مستمرة مع نابولي أيضا حول “كيلور نافاس” حارس باريس سان جيرمان”.

كذلك شدّد على أنّ “الحارس الكوستاريكي المفضل بالنسبة لإدارة نابولي، متفوقًا على كيبا حارس تشيلسي والمرشح أيضا للانضمام للفريق الإيطالي”.

وينتهي عقد “فابيان رويز” مع نابولي في صيف 2023، ورفض اللاعب الإسباني كل عروض التجديد مع البارتينوبي.

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