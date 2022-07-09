سان جيرمان ينافس تشيلسي على ضم كريستيانو رونالدو

دخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في منافسة مع تشيلسي الإنجليزي على ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وزعمت العديد من التقارير الإعلامية، أن صاروخ ماديرا طلب الرحيل عن الشياطين الحمر ولذلك للمشاركة في دوري أبطال أوروبا البطولة الأوروبية المحببة للاعب صاحب الـ 37 عامًا.

يذكر أن المان يونايتد فشل في المشاركة في دوري أبطال أوروبا عقب حصوله على المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الموسم المنصرم، حيث سيشارك في بطولة الدوري الأوروبي وهو ما يرفضه النجم الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وارتبط اسم رونالدو بالعديد من الأندية، وذلك بعد لقاء خورخي مينديز مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، هذا بجانب وجود نابولي وروما الإيطاليين.

كشف الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، عن فتح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي باب التفاوض مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضمه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد ألميدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي الجديد لنادي باريس سان جيرمان، تواصل مع خورخي مينديز، وكيل رونالدو، للحديث عن إمكانية ضمه لصفوف النادي الفرنسي.

وأشار إلى أنه قد يحدث انتقال مُحتمَل لرونالدو لنادي العاصمة الفرنسية، خاصةً بعد غيابه عن رحلة مانشستر يونايتد إلى تايلاند واحتمالية خروجه من النادي.

وشهد الأسبوع الماضي أحداثًا ساخنةً في قلعة أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد، بدأت منذ السبت الماضي 2 يوليو/ تموز 2020، بطلب رونالدو من إدارة النادي الرحيل لرغبته في خوض بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما رفضه النادي.

تصاعدت الأحداث بعد تغيب رونالدو عن المران الأول الذي يقوده الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للفريق، ليؤكد أنه لأسباب عائلية ويوافق النادي على اعتذاره إلا أنه استمر في الغياب.

ورضخ مانشستر يونايتد لرغبة كريستيانو رونالدو بالرحيل عن النادي، وينتظر عروضًا مما أدى لاستمرار غياب رونالدو عن رحلة تايلاند، والتي انطلقت أمس الجمعة، في إطار المعسكر الاستعدادي للفريق للموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية متعددة أن نادي تشيلسي الإنجليزي يجهّز عرضًا لضم رونالدو من مانشستر يونايتد مقابل 14 مليون جنيه إسترليني؛ لكنه لم يُتِمّ خطوة العرض حتى الآن.

باريس سان جيرمان يزاحم تشيلسي على ضم رونالدو

يتنافس ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي على ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وزعمت العديد من التقارير الإعلامية، أن صاروخ ماديرا طلب الرحيل عن الشياطين الحمر ولذلك للمشاركة في دوري أبطال أوروبا البطولة الأوروبية المحببة للاعب صاحب الـ 37 عامًا.

يذكر أن المان يونايتد فشل في المشاركة في دوري أبطال أوروبا عقب حصوله على المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الموسم المنصرم، حيث سيشارك في بطولة الدوري الأوروبي وهو ما يرفضه النجم الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وارتبط اسم رونالدو بالعديد من الأندية، وذلك بعد لقاء خورخي مينديز مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، هذا بجانب وجود نابولي وروما الإيطاليين.

كشف الصحفي البرتغالي بيدرو ألميدا، عن فتح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي باب التفاوض مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضمه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد ألميدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن لويس كامبوس، المستشار الرياضي الجديد لنادي باريس سان جيرمان، تواصل مع خورخي مينديز، وكيل رونالدو، للحديث عن إمكانية ضمه لصفوف النادي الفرنسي.

وأشار إلى أنه قد يحدث انتقال مُحتمَل لرونالدو لنادي العاصمة الفرنسية، خاصةً بعد غيابه عن رحلة مانشستر يونايتد إلى تايلاند واحتمالية خروجه من النادي.

وشهد الأسبوع الماضي أحداثًا ساخنةً في قلعة أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد، بدأت منذ السبت الماضي 2 يوليو/ تموز 2020، بطلب رونالدو من إدارة النادي الرحيل لرغبته في خوض بطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما رفضه النادي.

تصاعدت الأحداث بعد تغيب رونالدو عن المران الأول الذي يقوده الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للفريق، ليؤكد أنه لأسباب عائلية ويوافق النادي على اعتذاره إلا أنه استمر في الغياب.

ورضخ مانشستر يونايتد لرغبة كريستيانو رونالدو بالرحيل عن النادي، وينتظر عروضًا مما أدى لاستمرار غياب رونالدو عن رحلة تايلاند، والتي انطلقت أمس الجمعة، في إطار المعسكر الاستعدادي للفريق للموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية متعددة أن نادي تشيلسي الإنجليزي يجهّز عرضًا لضم رونالدو من مانشستر يونايتد مقابل 14 مليون جنيه إسترليني؛ لكنه لم يُتِمّ خطوة العرض حتى الآن.