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سباعية لبايرن ميونيخ في شباك ضيفه "بوخوم"!

18 - سبتمبر - 2021
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ

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تمكن نادي بايرن ميونخ من هز شباك ضيفه بوخوم 7 مرات خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وأحرز بايرن حامل اللقب 4 أهداف خلال الشوط الأول قبل أن يضيف 3 أخرى في الشوط الثاني لينتزع صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسجّل أهداف بايرن كل من لوروا سانيه ويوزوا كيميش وسيرغي غنابري واليوناني فاسيليس لامبروبولوس والبولندي روبرت ليفاندوفسكي والكاميروني إيريك ماكسيم تشوبوموتينغ.

وبهذه النتيجة يرفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة متقدماً بنقطة واحدة على نادي فولفسبورج.

ويخوض بايرن مواجهة غداً الأحد مع أينتراخت فرانكفورت.​

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