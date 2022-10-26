سباق التعاقد مع نجم البرازيل الصاعد.. تشيلسي ينضم الى القافلة

كشف تقرير صحفي إنكليزي أنّ تشيلسي يستهدف ضم إندريك، لاعب بالميراس الشاب، والمطلوب من قبل العديد من الأندية الأوروبية.

ووفق صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن إندريك (16 عاما) يُعتبر من أهم المواهب البرازيلية في الوقت الحالي، ويحظى بإعجاب العديد من عمالقة أوروبا.

وأضافت الصحيفة أنّ المهاجم البرازيلي الشاب، انضم للفريق الأول في ناديه هذا الموسم، وقدّم مستويات ممتازة.

ويُعدّ باريس سان جيرمان أكثر الفرق اهتمامًا بضم إندريك، وعلى استعداد لتقديم عرض بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني للفوز بخدماته.

في السياق، أكّدت الصحيفة أنّ “لويس كامبوس”، المدير الرياضي لسان جيرمان، حضر الى البرازيل خلال عطلة نهاية الأسبوع للتحدث مع أبيل فيريرا، مدرّب بالميراس، حول إمكانية التعاقد مع إندريك.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن بايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة أبدت اهتمامًا باللاعب البرازيلي، وأرسلت الكشافة لمشاهدته مؤخرا.

وخاض إندريك 11 مباراة مع الفريق الأول لبالميراس هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 8 أهداف.