سباق جائزة هولندا الكبرى مستمر في فورمولا 1 حتى 2025

سيستمر سباق جائزة هولندا الكبرى ضمن برنامج بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حتى 2025 على الأقل بعد الإعلان عن تمديد عقد السباق اليوم الخميس.

وعاد السباق إلى حلبة تساندفورت الساحلية في 2921 بناء على عقد مبدئي لمدة ثلاثة أعوام لكن الشعبية المحلية الجارفة لبطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق فريق رد بول منحت السباق شعبية كبيرة.

واحتفظ فرستابن بلقب البطولة هذا العام وفاز في سباق بلاده أمام جمهوره في عامي 2021 و2022.

وسيشهد الموسم المقبل للبطولة وجود سائقين هولنديين إذ ينتظر أن يبدأ الهولندي نيك دي فريس مسيرته مع فريق ألفا تاوري المملوك لرد بول.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 في بيان “بسرعة رسخ سباق جائزة هولندا الكبرى مكانته ضمن برنامج البطولة بسبب الشعبية الكبيرة التي يحظى بها..

“الاقبال الجماهيري الكبير في النسختين الماضيين رفع السقف على مستوى التنظيم والترفيه والاستمرارية ونحن سعداء بتمديد علاقتنا معهم”.

وبالفعل بيعت جميع تذاكر السباق المقرر في 27 أغسطس آب المقبل.