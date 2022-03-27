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سباق مثير بالفورمولا 1.. فيرستابن يخطف لقب جائزة السعودية

27 - مارس - 2022
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خطف السائق الهولندي ماكس فيرستابن، المركز الأول في سباق جائزة السعودية، مساء الأحد. في واحد من أكثر السباقات إثارة بالفورمولا 1.

وخرج الهولندي ماكس فيرستابن منتصرا في صراع حبس الأنفاس مع شارل لو كلير، ليفوز بسباق جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1.

وكما حدث في البحرين الأسبوع المنصرم، تبادل فيرستابن سائق ريدبول الصدارة مع منافسه سائق فيراري، قبل أن يصمد أمام هجوم متأخر ليفوز بالسباق ويعوض خروجه خالي الوفاض من السباق الافتتاحي.

وجاء الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث، متقدما على المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بول، الذي كان انطلق من مركز أول المنطلقين، لكن تسرع الفريق في إخضاعه لوقفة الصيانة مع دخول سيارة الأمان أضاع عليه المقدمة.

وأنهى البريطاني لويس هاملتون السباق في المركز العاشر، بعد أن كان انطلق من المركز 15 في بداية السباق.

    المصدر :
  • وكالات

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