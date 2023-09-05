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سبالينكا تبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة

منذ ساعة واحدة
أرينا سبالينكا

أرينا سبالينكا

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فازت المصنفة الثانية أرينا سبالينكا على داريا كاساتكينا 6-1 و6-3 لتبلغ دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للعام الثالث على التوالي أمس الاثنين، بفضل ضرباتها الأمامية القوية في ملعب آرثر آش.

وستتصدر سبالينكا بطلة أستراليا المفتوحة التصنيف العالمي عند تحديثه بعد البطولة. وكانت تلعب بثقة المصنفة الأولى وأطلقت 31 ضربة ناجحة.

وخسرت كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين أمام منافستها لاعبة روسيا البيضاء الشهر الماضي في سينسناتي ومن الواضح أنه لم يتغير شيء هذه المرة أيضا حيث تفوقت عليها سبالينكا في كل شيء.

وقالت سبالينكا للصحفيين “أعتقد أنني أقدم أداء رائعا. لكن يوجد دائما أشياء يجب تطويرها. هناك دائما أشياء يجب الاستمرار في بنائها والاستمرار في تحسينها مع كل مباراة تلعبها”.

وستلتقي سبالينكا في دور الثمانية مع الصينية تشينغ قينوين التي أطاحت بوصيفة بطلة 2022 التونسية أنس جابر في مجموعات متتالية.

وقالت المصنفة الثانية إن منافستها لن يكون لديها ما تخسره في المواجهة الأولى بينهما.

وأضافت سبالينكا “لقد قدمت مباراة رائعة أمام أنس. لم أشاهد مبارياتها السابقة. الجزء الأصعب أنها تتحرك جيدا وتطلق ضربات قوية. يجب أن أكون جاهزة بدنيا وذهنيا لأنها ستسدد في اتجاهي العديد من الضربات الناجحة خلال المباراة.

“سعيدة للغاية بالأداء اليوم. لقد كانت مباراة رائعة وسعيدة للغاية بالفوز”.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في وقت مبكر من المجموعة الأولى قبل أن تتقدم سبالينكا بعدما كسرت إرسال كاساتكينا بفضل سلسلة من الضربات الأمامية القوية في الشوط الرابع.

وعانت كاساتكينا من ارتكاب أخطاء مزدوجة في الأدوار الثلاثة الأولى وواجهت مشكلة مرة أخرى أمس، حيث سمحت لسبالينكا بكسر إرسالها بعد خطأ مزدوج في الشوط السادس ومرة ​​أخرى في الشوط الأول بالمجموعة الثانية.

وردت اللاعبة الروسية بكسر إرسال منافستها في الشوط الثاني، حيث ارتكبت سبالينكا خطأين سهلين وخطأ مزدوجا في ضربة الإرسال، لكن زخم كاساتكينا لم يدم طويلا حيث استغلت لاعبة روسيا البيضاء فرصة لكسر الإرسال لتستعيد تقدمها في الشوط الثالث.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال مرة أخرى في نهاية المجموعة الثانية قبل أن تجبر سبالينكا كاساتكينا على ارتكاب خطأ بضربة خلفية لتكسر إرسالها في نقطة الفوز بالمباراة وترفع قبضتها بارتياح بعد الانتصار.

    المصدر :
  • رويترز

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