سبالينكا تحجز مقعدها في قبل نهائي ويمبلدون

تأهلت المصنفة الثانية عالميا أرينا سبالينكا إلى قبل نهائي بطولة ويمبلدون بفوزها 6-2 و6-4 على الأمريكية ماديسون كيز، الأربعاء.

واستطاعت لاعبة روسيا البيضاء، التي ترسم وشم للنمر على ذراعها الأيسر، الفوز في الملعب رقم واحد وستواجه الفائزة من مباراة التونسية أنس جابر و حاملة اللقب إيلينا ريباكينا في قبل النهائي.

وكسرت سبالينكا المصنفة الثانية (25 عاما) إرسال منافستها في الشوط الأول من المباراة، واستغلت النقطة الرابعة لكسر الإرسال بضربة خلفية رائعة مرت أعلى الشبكة وذهبت بعيدة عن متناول كيز.

وفقدت اللاعبة الأمريكية البالغ عمرها 28 عاما إرسالها مرة أخرى وارسلت سبالينكا للفوز بالمجموعة الأولى ولكن تذبذب أداء لاعبة روسيا البيضاء في الثانية حيث كسرت كيز المصنفة 25 إرسالها.

ومع ذلك، ردت بطلة أستراليا المفتوحة بكسر إرسال منافستها بعدها مباشرة وفعلت ذلك مرة أخرى قبل أن تحسم المباراة لتصل إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية في نادي عموم إنجلترا.