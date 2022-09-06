سبالينكا تطيح بكولينز من أمريكا المفتوحة للتنس

قاومت أرينا سبالينكا الجمهور المتحمس لمنافستها المتألقة مؤخرا دانييلي كولينز لتفوز 3-6 و6-3 و6-2 يوم الاثنين وتصعد لمواجهة كارولينا بليسكوفا في دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وانطلقت الأمريكية كولينز بقوة وحسمت المجموعة الأولى لكنها تراجعت في المجموعة الثانية أمام المصنفة السادسة سبالينكا التي ظفرت بها بخامس إرسال ساحق.

وكسرت الإرسال مجددا في المجموعة الفاصلة ورفعت ذراعيها احتفالا حين اصطدم إرسال كولينز بالشبكة في نقطة حسم المباراة.

وحسنت سبالينكا، التي بلغت قبل النهائي في فلاشينج ميدوز العام الماضي، سجلها بالتفوق 4-صفر على كولينز في المواجهات المباشرة.

وقالت سبالينكا “أحببت الملعب والجمهور، حتى رغم تشجيعهم لها، وهذا متوقع، أحببت المكان وأود اللعب هنا لأكبر قدر ممكن”.

وستلتقي في الدور المقبل مع التشيكية كارولينا بليسكوفا صاحبة الإرسال القوي والتي هزمت فيكتوريا أزارينكا، من روسيا البيضاء أيضا، بعد ثلاث مجموعات في وقت سابق.

وتتساوى سبالينكا مع بليسكوفا، التي بلغت نهائي البطولة في 2016، في المواجهات المباشرة 2-2.

وتابعت سبالينكا “حاليا أتوقع أداء قويا منها حقا، ستكون مواجهة صعبة”.