سبايدرمان يعود لصدارة شباك التذاكر في أمريكا

تمكن فيلم “سبايدرمان: لا عودة إلى الديار” من العودة إلى المركز الأول في شباك التذاكر بأمريكا الشمالية، مع عدم طرح أفلام مهمة في الفترة الأخيرة.

وأعادت شركة “سوني” إصدار الفيلم، الذي كان عرضه الأول في ديسمبر/ كانون الأول 2021، مع إضافة 11 دقيقة من المشاهد الجديدة التي جذبت بعض محبي القصص المصورة، ليحقق الفيلم 6 ملايين دولار لدى عرضه في 3935 دار عرض خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن ينهي الفيلم عطلة نهاية الأسبوع الطويلة غدا الاثنين بجمع إيرادات تبلغ 7.6 مليون دولار.

وفي المركز الثاني، صمد فيلم آخر في شباك التذاكر بعد 15 أسبوعا من طرحه، وهو فيلم (توب جان: مافريك).

وحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته النجم توم كروز 5.5 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد، وقد تزيد إيراداته إلى 7 ملايين دولار بحلول الاثنين.

وبشكل عام، فإن تفوق الفيلمين يسلط الضوء على قتامة المشهد في شباك التذاكر، نظرا لأن الفيلمين متاحان للمشاهدة على نطاق واسع عبر خدمات الترفيه المنزلي.

ومع إعادة إصداره، حقق “سبايدرمان: نو واي هوم” 812.3 مليون دولار في أمريكا الشمالية، ما عزز مكانته كثالث أعلى فيلم في تاريخ شباك التذاكر المحلي.

وبإيرادات عطلة نهاية الأسبوع، حقق الجزء الثاني من سلسلة “توب جان” 700.33 مليون دولار حتى الآن، ما يجعله واحدا من 6 أفلام فقط تجاوزت هذا الحاجز محليا.

كما أنه أصبح على بُعد إيرادات قليلة من إزاحة فيلم “بلاك بانثر” “النمر الأسود” الذي جمع إيرادات مجموعها 700.42 مليون دولار، ليكون خامس أعلى فيلم تحقيقا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر المحلي.

ويهدف فيلم “بولت ترين” “القطار الطلقة” إلى الحصول على المركز الثالث بنهاية العطلة، بعدما حقق إيرادات قدرها 5.4 مليون دولار من 3117 دار عرض، بانخفاض 10% فقط من عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

وجمع الفيلم الذي يقوم ببطولته براد بيت 86.6 مليون دولار حتى الآن، وفقا لوكالة رويترز.

وهناك أيضا فرصة لفيلم الرسوم المتحركة “دي.سي ليج أوف سوبر بيتس” “دي.سي رابطة الحيوانات الأليفة الخارقة”، لأن يحتل المرتبة الثالثة.

وبناء على تقديرات أولية، جمع الفيلم العائلي 5.4 مليون دولار من 3115 دار عرض، ويتطلع إلى إنهاء عطلة نهاية الأسبوع بجمع نحو 6 ملايين دولار.

وحتى الآن، حقق الفيلم إيرادات قدرها 80.9 مليون دولار.

وأخيرا، تراجع فيلم “ذا انفيتيشن” “الدعوة” الذي تصدر شباك التذاكر نهاية الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس، محققا 4.7 مليون دولار من 3114 دار عرض.

وبحلول يوم الاثنين، من المتوقع أن يجمع الفيلم 5.7 مليون دولار، ما يرفع مبيعاته من التذاكر إلى 14.7 مليون دولار.