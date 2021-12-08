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سبب غريب يُؤخر تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

8 - ديسمبر - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات المتعلقة بتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، مع ليفربول.

وينتهي تعاقد صلاح في “آنفيلد”، بنهاية الموسم المقبل، وهناك مفاوضات جارية حاليًا بين الطرفين من أجل التوقيع على عقد جديد، يعطلها فقط قيمة الراتب السنوي.

وبحسب صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، فإن هناك مخاوف داخل ليفربول من عملية تجديد عقد صلاح، باعتباره سيكمل عامه الـ30 في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن عمر صلاح لن يجعل ليفربول يتراجع عن تجديد عقده، ولكنه لن يمنحه عقدًا طويل الأمد أو راتبا ضخما.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيفتح ليفربول أبوابه أمام رحيل صلاح في الصيف المقبل، من أجل الاستفادة من عائد بيعه.

وربطت بعض التقارير السابقة، اسم صلاح بالانتقال إلى باريس سان جيرمان.

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