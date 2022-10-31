الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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سبب لا يخطر في بال.. رجل صيني يبتلع سرطانًا حيًا يُدخله المستشفى

منذ ساعة واحدة
Insider
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أفاد موقع Insider بأن رجلًا صينيًا أصبح مريضًا فجأة بعد أشهر من تناوله سرطان (سلطعون) حيًا انتقامًا لابنته.

الرجل البالغ ٣٩ عامًا، عاينه الأطباء في مستشفى في “هانغزهو” بعد شعوره بألم حاد في ظهره بعد شهرين من ابتلاعه الحيوان المائي، وفق China Morning Post.

“سألتُه: لماذا أكلت سرطانًا حيًا، فأجابني” أردت أن انتقم لابنتي”، يقول د. “ساو كيان”. “قال لي، عندما كنّا بالقرب من أحد الجداول، قرص سرطان صغير ابنتي، فشعرت بالغضب ووضعته في فمي انتقامًا”.

الطبيب قال إن الرجل اعترف بأكل السرطان بعدما ذكرت زوجته الحادثة أمام الأطباء، الذين وقعوا في حيرة بسبب تغييرات في صدره وبطنه وكبده وجهازه الهضمي، وفق Morning Post.

وأضاف: “سألناه باستمرار عمّا إذا كان قد أكل أي شيء غير اعتيادي، يمكن أن يسبّب له حساسية، وكانت إجابته قاطعة: “لم آكل شيئًا”. وقد أظهرت فحوص الدم لاحقًا أن الرجل الصيني لديه ثلاث إصابات طفيلية جراء ابتلاع السرطان الحي.

وفيما يؤكل السرطان في العادة مطهوًا في الصين، قد يُقدّم أحيانًا نيئًا لكن منقوعًا في الكحول، واسم الطبق “السرطان المخمور” في مدينة الرجل ومقاطعات مجاورة.

ونظريًا، من الأفضل تناول الأشياء منقوعةً من أن تؤكل نيئة بالكامل، لأنّ الكحول يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا.

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