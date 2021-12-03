سبعيني يدخل موسوعة "غينيس" مسجلاً رقماً قياسياً بسحق أكبر عدد من التفّاح باليد

كسر الباكستاني ذو السّبعين عاماً، نسيم أودنين رقم “غينيس” القياسيّ الخاصّ بسحق أكبر عدد من التفّاح باليد في غضون دقيقة واحدة، على الرّغم من تقدّمه بالسّن.

وفي التفاصيل، سحق أودنين 18 تفّاحة بيده خلال دقيقة واحدة، كاسراً الرقم القياسيّ السابق البالغ 13 تفاحة، الذي سجّله الإنكليزي دوني باكستر.

وكانت رحلة أودنين بدأت بسعيه لكسر الرقم القياسيّ، بعد أن ألهمه ابنه، الذي عرض أمامه مشاهد مصوّرة لصاحب الرقم القياسي في سحق التفّاح، كما حفيدته، مع العلم أن الابن والحفيدة كلاهما يحملان أرقاماً قياسيّة في “غينيس” أيضاً.

وفي معرض تعليقه على ما حقّق، قال أودنين في حديث لجريدة “أراب نيوز”: “إن قلبي ما زال يافعاً بالرّغم من عمري، ويديّ قويّتان”، مع العلم أنه يعمل في محلّ تلحيم يملكه منذ مغادرته قريته قبل ستّة عقود في محاولته لتأمين حياة أفضل.

وذكر أودنين أنه كان يعمل بشكل شاقّ منذ أن ترك قريته، من الفجر حتى الغسق أو حتى منتصف الليل.

محمد رشيد، ابن أودنين، أشار إلى أن “كسر الرقم القياسيّ كان بفضل قوّة اليدين”، مضيفاً القول “أنا رأيت والدي سابقاً يقوم بأعمال صعبة بيديه، كالعمل بالحديد، وكنت مؤمناً بأنه قادرٌ على فعلها”، في وقت شدّد على أن والده “أصبح قدوةً، وهو أثبت أن العمر مجرّد رقم، والرجل الذي اعتبره ملهمي في حياتي حقّق شيئاً لا يُمكن وصفه بالكلمات لشدّة فرحي”، حسب ما أفاد لجريدة “أراب نيوز”.

يُذكر أن رشيد نفسه لديه سجلّ في كتاب “غينيس”، فقد حقّق أرقاماً قياسيّةً متعلّقة بتحطيم أكبر عدد من البطّيخ في 30 ثانية، بالإضافة إلى سحق أكبر عدد من عبوات الصودا بوساطة مرفَقِه في خلال دقيقة، إلى جانب إنجازات أخرى؛ مع العلم بأنّه يمتلك معهد فنون قتاليّة.