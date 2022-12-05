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سحابة من الضباب الدخاني تخيم على العاصمة الهندية!

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2022 9:08 صباحًا
سحابة من الضباب الدخاني تخيم على العاصمة الهندية

سحابة من الضباب الدخاني تخيم على العاصمة الهندية

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خيمت سحابة من الضباب الدخاني الكثيف على العاصمة الهندية نيودلهي في ساعة مبكرة من صباح (الاثنين 5-12-2022) بعد أن أدى انخفاض درجات الحرارة إلى تفاقم التلوث وحظرت الحكومة عمليات البناء الخاصة في المدينة ومحيطها في محاولة للحد من الغبار والانبعاثات.

ويعاني سكان نيودلهي وضواحيها من تردي جودة الهواء كل شتاء لأن الهواء الأكثر برودة وكثافة يحجز غبار البناء وانبعاثات المركبات والدخان الناجم عن حرق قش المحاصيل في ولايتي البنجاب وهاريانا القريبتين.

وذكر المجلس المركزي لمكافحة التلوث إن مؤشر جودة الهواء سجل في عدة مناطق من المدينة ما بين 350 و400 اليوم الاثنين مما يعني أنه “سيء للغاية”.

وحظرت الحكومة المركزية جميع عمليات البناء الخاصة في المدينة والمناطق المحيطة أمس الأحد. وقامت السلطات أيضا برش المياه في بعض الأحياء في محاولة لتطهير الهواء.

ووفقًا لمنظمة “السلام الأخضر” البيئية العالمية غير الحكومية، كانت نيودلهي العاصمة الأكثر تلوثًا في العالم على مدار السنوات الأربع الماضية على التوالي.

لا يقتصر الأمر على العاصمة الهندية فقط، حيث كشفت دراسة نُشرت في مجلة “Lancet Planetary Health” العلمية أن التلوث تسبب في أكثر من 2.3 مليون حالة وفاة مبكرة في أنحاء البلاد عام 2019.

    المصدر :
  • رويترز

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