سحب ذهبية العداءة الروسية أنتيوخ في أولمبياد 2012 بسبب المنشطات

قالت وحدة النزاهة في رياضة ألعاب القوى، الاثنين، إنه تم الغاء نتائج العداءة الروسية الموقوفة والبطلة الأولمبية السابقة ناتاليا أنتيوخ في سباق 400 حواجز بداية من يوليو تموز 2012 حتى يونيو حزيران 2013، بما فيها الميدالية الذهبية التي حصلت عليها في الأولمبياد.

وتقضي أنتيوخ البالغ عمرها 41 عاما، فترة الايقاف حتى عام 2025 بسبب خرقها لقواعد مكافحة المنشطات. وفازت أنتيوخ بالميدالية الذهبية في أولمبياد لندن في أغسطس آب 2012، بعد تفوقها على الأمريكية لاشيندا ديموس.

وجاء في البيان “بعد اتهامات وحدة النزاهة المستندة إلى بيانات نظام إدارة معلومات المعامل، تم ايقاف العداءة الروسية ناتاليا أنتيوخ لاستخدامها مادة محظورة.

“النتائج التي تم إلغائها ترتبط بالفترة من 15 يوليو 2012 وحتى 29 يونيو 2013”.