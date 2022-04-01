سحب قرعة كأس العالم 2022.. أنظار العالم الى الدوحة

تتوجّه أنظار العالم الى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة، مع انطلاق حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2022 بالموسيقى والرقص.

وقد رحّب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالضيوف، ومن بينهم مدرّبو منتخبات وطنية ولاعبون فازوا بكأس العالم ومسؤولو اللعبة من جميع أنحاء العالم احتشدوا لمعرفة أطراف مباريات دور المجموعات خلال حفل قدمه الممثل البريطاني إدريس إلبا والمذيعة الرياضية الشهيرة ريشمين شودري.

البطولة العالمية تنظَّم لأول مرة في الشرق الأوسط في الفترة من 21 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول.

وألقت الفنانة المصرية شريهان كلمة مفعمة بالمشاعر على خلفية رسومات مستوحاة من الشرق الأوسط.

الى ذلك، تجمّع مشجعون خارج مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على أمل مشاهدة بعض الأسماء اللامعة الحاضرة، والتي من بينها أبطال سابقون مثل الألماني لوتار ماتيوس والإيطالي أليساندرو ديل بييرو والبرازيلي كافو.

ويغطّي الحدث الكبير مئات المراسلين وطواقم البث من جميع أنحاء العالم.

وتمهد القرعة الطريق أمام 29 منتخبًا متأهلا لنهائيات البطولة حتى الآن، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات 32 المشاركة بانضمام الفرق الثلاثة المتبقية في حزيران المقبل، حيث تتنافس ثمانية منتخبات للفوز بإحدى هذه البطاقات الثلاث المتبقية.