سرقة مجموعة أزياء قبل عرضها في باريس

أوليفييه روستان المدير الإبداعي لدار الأزياء الفرنسية بالمان إن الدار فقدت عشرات القطع التي كان من المقرر الكشف عنها خلال عرض أزياء بباريس هذا الشهر بعد تعرض شاحنة تنقل الملابس لعملية سطو.

وقال روستان في منشور على موقع إنستجرام إن اللصوص استولوا على الشاحنة التي كانت تحمل 50 قطعة تقريبا من مجموعة بالمان الجديدة في الطريق بين مطار باريس ومقر العلامة التجارية في العاصمة الفرنسية.

وأضاف أن سائق الشاحنة بخير.

وقال في رسالته “نعمل على إعادة تصميم كل (القطع) مجددا، لكن ما حدث كان شائنا للغاية”.

ومن المقرر أن تقدم بالمان مجموعتها لربيع وصيف 2024 في 27 سبتمبر أيلول خلال أسبوع الموضة في باريس الذي تشارك فيه علامات تجارية راقية أخرى منها لوي فيتون وديور وشانيل وهيرميس.

وأكد متحدث باسم بالمان تنظيم عرض الأزياء في باريس، رافضا التعليق على حادث السرقة انتظارا لما سيسفر عنه التحقيق.

وتخضع شركة بالمان لإدارة شركة مايهولا، وهي شركة استثمارية تدعمها الأسرة الحاكمة في قطر.