برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

سر “الدبوس العملاق” على فستان ليدي غاغا خلال تنصيب بايدن

21 - يناير - 2021
آخر تحديث: 21 - يناير - 2021 12:51 مساءً
ليدي غاغا

ليدي غاغا

A A A
طباعة المقال

أثارت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بدبوس ذهبي عملاق على صدرها خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت غاغا في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأربعاء: ” إنها حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا”.

وشاركت المغنية الأمريكية في حفل تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس، حيث غنت النشيد الوطني خلال مراسم التنصيب.

وهذه ليست المرة الأولى التي تغني ليدي غاغا فيها النشيد الوطني، إذ سبق لها ذلك خلال افتتاح مباراة “السوبر بول 50” في عام 2016، وحازت وقتها على إشادات عديدة.

يذكر أن غاغا من أبرز المؤيدين لبايدن، حيث غردت بعد أن أعلن خوضه سباق الترشح للرئاسة في 2020، عبر “تويتر”: “جو بايدن وكامالا هاريس والشعب الأمريكي، لقد أعطيتم العالم واحدة من أعظم الأعمال اللطيفة والشجاعة التي شهدتها الإنسانية على الإطلاق.. لا شيء سوى الحب لقائدنا الجديد ونائبته المنتخبين لدخول البيت الأبيض”، وذلك بحسب RT.

    المزيد من منوعات

    فورمولا 1
    بالفيديو: إليكم سيارة طيران للفورمولا 1
    ماري ترامب
    للتخلص من إرثه … ابنة شقيق ترامب تسعى لتغيير اسم عائلتها
    محمد رمضان
    صدور حكم قضائي بحق محمد رمضان … هل تم منعه من التمثيل؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وكالة ناسا
    طفل يحيّر علماء ناسا بسؤال بسيط
    جيجي حديد
    اسم مولودة جيجي حديد يفجر جدلا واسعا … لا معنى له ولا أصل
    مخاوف من ارتفاع إصابات كورونا في فصل الشتاء
    كورونا
    بارقة أمل جديدة لمواجهة كورونا ومنع تكاثره