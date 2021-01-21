سر “الدبوس العملاق” على فستان ليدي غاغا خلال تنصيب بايدن

أثارت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بدبوس ذهبي عملاق على صدرها خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت غاغا في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأربعاء: ” إنها حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا”.

وشاركت المغنية الأمريكية في حفل تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس، حيث غنت النشيد الوطني خلال مراسم التنصيب.

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC — Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021

وهذه ليست المرة الأولى التي تغني ليدي غاغا فيها النشيد الوطني، إذ سبق لها ذلك خلال افتتاح مباراة “السوبر بول 50” في عام 2016، وحازت وقتها على إشادات عديدة.

يذكر أن غاغا من أبرز المؤيدين لبايدن، حيث غردت بعد أن أعلن خوضه سباق الترشح للرئاسة في 2020، عبر “تويتر”: “جو بايدن وكامالا هاريس والشعب الأمريكي، لقد أعطيتم العالم واحدة من أعظم الأعمال اللطيفة والشجاعة التي شهدتها الإنسانية على الإطلاق.. لا شيء سوى الحب لقائدنا الجديد ونائبته المنتخبين لدخول البيت الأبيض”، وذلك بحسب RT.