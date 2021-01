سر “الدبوس العملاق” على فستان ليدي غاغا خلال تنصيب بايدن

أثارت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بدبوس ذهبي عملاق على صدرها خلال مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت غاغا في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأربعاء: ” إنها حمامة تحمل غصن زيتون، لعلنا نصنع السلام مع بعضنا جميعا”.

وشاركت المغنية الأمريكية في حفل تنصيب بايدن ونائبته كامالا هاريس، حيث غنت النشيد الوطني خلال مراسم التنصيب.

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other. pic.twitter.com/NGbgKM9XiC

— Lady Gaga (@ladygaga) January 20, 2021