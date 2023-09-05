سر فشل انتقال مبابي إلى ريال مدريد

رغم انتهاء الميركاتو الصيفي الحالي، يستمر الحديث عن فشل صفقة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، والتي مثلت صداعًا كبيرًا لجماهير الملكي خلال السنوات الماضية.

ولم يتحرك ريال مدريد هذا الصيف لضم النجم الفرنسي مبابي، الأمر الذي أثار دهشة الجماهير، خاصة بعد مسلسل التمرد الذي قاده اللاعب في فترة التحضيرات الخاصة.

وشارك مبابي في فوز باريس العريض ضد ليون بنتيجة (4-1)، ليحتل اللاعب صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 5 أهداف، فيما يحتل فريقه المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط.

سر فشل انتقال مبابي

ووفقًا للصحفي توماس غونزاليس مارتن، فإن ريال مدريد لم يُقدم عرضاً رسمياً للتعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف، على الرغم من أن النادي الملكي كان يملك مبلغ شراء اللاعب.

ويعود السبب في ذلك، إلى أن اللاعب لم يُعطي أية بوادر تدُل على أنه يريد المغادرة، مما جعل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، يتريث قليلًا قبل المضي قدمًا في عملية شراء اللاعب.

وتابع، بأن اللاعب كان يتمتّع بوضع مثالي للاقتراب من ريال مدريد، لكنه إستمر دون أن يتكلم ويفصح عن رغبته، ولم تتواصل الإدارة الباريسية بالنادي الملكي من أجل تسهيل خروج النجم الفرنسي.

وأضاف، بأن كيليان مبابي تلقى عقداً جديداً من ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، بالتجديد لمدة 3 مواسم مقابل 700 مليون يورو.

واختتم بقوله، أن عام 2024 هو الفرصة الأخيرة لـ كيليان مبابي من أجل الانضمام إلى ريال مدريد، وذلك على حسب ما يخطط له فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.