سر نشر رونالدو وميسي صورة على إنستغرام في نفس التوقيت

قام البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي، بنشر صورة لهما في توقيت واحد عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت حيرة الجماهير عن سر نشرها في التوقيت الحالي، قبيل ساعات من انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022.

وظهر ميسي ورونالدو في الصورة وهما يلعبان الشطرنج، حيث جاءت في إطار حملة إعلانية لماركة الجلود الشهيرة “لوي ڤيتون”.

واستطاعت العلامة التجارية الشهيرة “لوي ڤويتون” جَمع كريستيانو رونالدو وميسي في إعلان مدفوع، وهو أمر لم يحدث من قبل بين الثنائي الأشهر في عالم كرة القدم، حيث جاءت الحملة تحت عنوان “النصر هو حالة ذهنية”.

تصريحات رونالدو عن ميسي

وكان النجم البرتغالي قد تحدث مؤخرا عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مقابلته الشهيرة التي أحدثت ضجة كبيرة وأزمة بينه وبين ناديه مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو عن ميسي: “إنه لاعب رائع، ساحر، نتشارك الميدان الرياضي ذاته منذ 16 عاما.. لذلك لدي علاقة جيدة معه”.

وأضاف في مقابلته مع الإعلامي بيريس مورغان: “أنا لست صديقا له من حيث ما أعنيه كصديق كان معك في منزلك أو تتحدث معه الهاتف.. لا، لكن الأمر أشبه بزميل في الفريق.

وتابع: “إنه رجل أحترمه حقا بالطريقة التي يتحدث بها عني دائما، حتى زوجته أو صديقته، لديهما دائما الاحترام.. ماذا سأقول عن ميسي، رجل عظيم يفعل أشياء عظيمة لكرة القدم”.

وأكد رونالدو أنه لا يمانع تناول وجبة عشاء مع ميسي.

وهيمن رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنوات عديدة، حيث توج الأول بالجائزة المرموقة 5 مرات مقابل 7 للثاني (رقم قياسي).

ويعد منتخب الأرجنتين واحداً من الأسماء المرشحة بقوة لحصد لقب كأس العالم في هذه النسخة، وفقاً لما قدمه طوال الفترة الماضية، خاصة بعد تتويجه السابق بلقب كوبا أمريكا.

ويقع منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

أما منتخب البرتغال فيتواجد في المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات الأوروغواي وغانا وكوريا الجنوبية.