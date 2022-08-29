سطو مسلح على منزل نجم برشلونة

تعرض منزل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، نجم برشلونة الإسباني للسطو المسلح، مساء أمس الأحد، وفق ما كشفت صحيفة ”إل باييس“ الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة، أن ”أربعة مسلحين قاموا بالهجوم على منزل اللاعب في منطقة (Castelldefels) وتهديده بالأسلحة النارية والقضبان الحديدية وقاموا أيضا بتهديد زوجته حتى تم فتح الخزنة الخاصة بهما، وقام اللصوص بسرقة الكثير من المجوهرات وهربوا في سيارة من ماركة (أودي) بيضاء، وتقوم الشرطة حاليا بالتحقيق في القضية“.

كما أوضحت إذاعة ”RAC1″، أن ”اللصوص ربطوا أوباميانغ وألقوه على الأرض لمدة ساعة، كما أن البعض منهم كان يتحدث اللغة الإيطالية“.

L'altre dia li van robar el rellotge a Lewandowski.

Aquesta nit han entrat a casa d'Aubameyang amb armes. Tela…https://t.co/fJYclbhgXA — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) August 29, 2022

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل لاعب كرة قدم للسرقة، لكن اللصوص يدخلون المنزل عادة عندما يعلمون أنهم ليسوا في المنزل، أو يفعلون ذلك بطريقة لا يلاحظ أحد وجودهم، كما حدث في عام 2018 لجوردي ألبا، نجم البارسا.

ويسعى النجم الغابوني أخيرا للرحيل عن برشلونة، إذ ذكرت ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، بأن هناك رغبة مشتركة من جانب مانشستر يونايتد وتشيلسي، في التعاقد مع أوباميانغ.

ونقلت عن فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا ”اللاعب يفضل الانتقال لتشيلسي، في حال رحيله عن برشلونة“.

وأضاف ”أوباميانغ توصل لاتفاق مع تشيلسي، في انتظار إنهاء الاتفاق بين الناديين“.

وسبق أن قدم تشيلسي عرضا رسميا بقيمة 15 مليون يورو، بالإضافة إلى ماركوس ألونسو، وهو ما رفضه برشلونة، الذي لا يريد تضمين ألونسو ضمن الصفقة، بسبب مشاكل التسجيل.

وطلب برشلونة الحصول على 20 مليون يورو، وهو ما جمد المفاوضات قبل أيام قليلة من انتهاء الميركاتو.

وانضم أوباميانغ، لبرشلونة في يناير الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع آرسنال ويرتبط بعقد مع الفريق الكتالوني حتى يونيو 2025.

وسجل أوباميانغ 13 هدفا وصنع هدفا في 24 مباراة مع برشلونة، علما أنه سجل 79 هدفا وصنع 17 في 95 مباراة مع توماس توخيل، وجميعها مع بروسيا دورتموند.