سعد رمضان: المستحيل وجهة نظر

نشر الفنان اللبناني سعد رمضان صورتان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأولى من العام 2007 والثانية من العام 2017 وكتب: “المستحيل … وجهة نظر”.

وكان قد أطل سعد رمضان مؤخراً على المتابعين بصورة شاركها عبر صفحته الخاصة وظهر فيها خلال إستمتاعه بإجازته تحت أشعة الشمس، وإستعرض جسده الرياضي الذي لفت أنظار المتابعين، وكان يرتدي قبعة.

وإرتدى سعد مايوه باللون الأحمر.

لاقت الصورة إنتشاراً كبيراً بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها معبرين عن محبتهم الكبيرة له وكتبوا عبارات تغزلوا من خلالها بإطلالة سعد وجماله.