سعد لمجرد يتعرض للانتقاد بسبب ملابسه

أثار حفل الزفاف الأخير الذي أحياه الفنان سعد لمجرد في العاصمة المصرية، ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب الإطلالة غير التقليدية الاستثنائية التي اختارها لهذه المناسبة، والتي وصفت بأنها سيئة وغير مناسبة.

ورغم أن هذا الحفل جاء بعد غياب النجم المغربي لسنوات عن مصر، وإلغاء حفله لأكثر من مرة سبب قيام حملات ضده نتيجة قضية الاغتصاب المتهم به، إلا ان رقصه وحركاته وصوته في حفل الزفاف كان لهم رونقاً خاصاً تم ملاحظته عبر السوشيال ميديا.

وتم تداول مجموعة من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها لمجرد بملابس صيفية غريبة، حيث اختار تصميماً يشبه موديلات البيجاما الذي انتشر قبل فترة كموضة للحفلات والسهرات عند السيدات، والتصميم لم يكن محط انتقاد المتابعين فحسب إنما اختياره لقميص وبنطال ملونين بقماش مزركش بالورود الكبيرة، والتي اعتبرها اغلب الاشخاص غير مناسبة ولا تليق به كفنان.

وقدم سعد خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة، كما أدى أغنية “حبيبي يا عمري” للنجم المصري ​عمرو دياب​، و”يا بنت السلطان” للنجم ​أحمد عدوية​، وقدم إستعراضاً لطيفاً على أغنية “إنساي” التي جمعته كديو مع الفنان المصري ​محمد رمضان​.