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سقطة مدوية.. ألمانيا تتجرع هزيمة قاسية أمام اليابان

منذ 17 ثانية
لاعبو منتخب ألمانيا

لاعبو منتخب ألمانيا (رويترز)

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تجرعت ألمانيا مستضيفة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 مرارة هزيمة قاسية على أرضها 4-1 أمام اليابان في مباراة ودية (السبت 9-9-2023) لتتعمق الأزمة بعد ثالث خسارة على التوالي قبل أقل من تسعة أشهر على البطولة القارية.

وحققت بطلة العالم أربع مرات، التي خرجت من دور المجموعات بكأس العالم الماضية عقب خسارة أخرى من اليابان، أربعة انتصارات فقط في آخر 17 مباراة دولية مما يضع مستقبل المدرب هانز فليك على المحك.

وأسكت جونيا إيتو جماهير ألمانيا في الدقيقة 11 حين حول تمريرة عرضية منخفضة إلى الشباك.

وتعافت صاحبة الضيافة سريعا لتتعادل عبر ليروي ساني في الدقيقة 19.

لكن لم تدم فرحة الهدف طويلا حيث استعادت اليابان التقدم بعد ثلاث دقائق عبر المهاجم أياسي أويدا.

ومنع الحارس مارك أندريه تير شتيجن هدفا ثالثا حين استغل أويدا هفوة دفاعية بعد وقت قصير.

ونالت اليابان فرصتين سريعتين في غضون دقيقتين بعد الاستراحة لكن تير شتيجن أبقى ألمانيا في المنافسة بعد التصدي لتسديدة قريبة المدى من تاكوما أسانو ثم أجهض محاولة كاورو ميتوما أثناء كرة مرتدة.

وعوض أسانو ما فاته في الدقيقة 90 ليؤكد الانتصار الثاني على التوالي لليابان أمام ألمانيا وأضاف أو تاناكا هدفا رابعا من ضربة رأس في الوقت بدل الضائع وسط صيحات استهجان الجماهير الألمانية.

    المصدر :
  • رويترز

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