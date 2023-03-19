سلتيكس يخسر ويتأهل إلى الـ"بلاي أوف"

حسم بوسطن سلتيكس بطاقته إلى الأدوار الإقصائية “بلاي أوف”، رغم خسارته أمام يوتا جاز 117-118، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مستفيداً من خسارة ميامي هيت أمام شيكاغو بولز 99-113.

وبات سلتيكس ثاني المتأهلين الى الـ”بلاي أوف” في المنطقة الشرقية بعد ميلووكي باكس، والثالث بالمجمل بعد دنفر ناغتس الذي سقط السبت على أرض نيويورك نيكس 110-116.

وبدا سلتيكس في طريقه إلى العودة منتصراً من ملعب جاز بعدما تقدم على مضيفه بفارق 19 نقطة خلال الربع الثاني، لكن جايلن براون، الذي سجل 25 نقطة، لم يحظ بالمساندة اللازمة من زميله جايسون تايتوم، بعدما اكتفى الأخير بـ15 نقطة في 39 دقيقة.

ويدين جاز بفوزه الرابع والثلاثين في 70 مباراة الى ووكر كيسلر الذي أعترض محاولة غرانت وليامس في الثانية الأخيرة من اللقاء، ليمنح فريقه الانتصار بفارق نقطة في لقاء برز فيه من ناحية الفائز الفنلندي لاوري ماركانن بتسجيله 28 نقطة مع 10 متابعات وتالين هورتن-تاكر، الذي أضاف 19 نقطة مع 7 متابعات.

وبدا سلتيكس متأثراً بالارهاق جراء خوضه ثلاث مباريات في أربع أمسيات، ما تسبب بتراجع أدائه في الشوط الثاني، رغم جهود براون وغرانت وليامس الذي سجل 23 نقطة، بينها 7 ثلاثيات.