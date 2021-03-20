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سلحفاة تودي بحياة 19 شخصا بينهم تسعة أطفال

منذ 9 دقائق
سلحفاة بحرية

سلحفاة بحرية

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لقي 19 شخصا، بينهم تسعة أطفال مصرعهم بجزيرة مدغشقر جراء تسمم غذائي إثر تناولهم لحم سلحفاة بحرية، فيما أودع منذ يوم الاثنين 34 شخصا مستشفى فوتوماندري شرقي الجزيرة، توفي عشرة منهم، وفق ما أعلنت وكالة مراقبة الأمن الصحي والغذائي.

وتوفي تسعة أطفال آخرين في منازلهم بعد استهلاكهم لحم السلحفاة نفسها، وفق حاكم المنطقة.

السلحفاة تتغذى على أعشاب بحرية تجعل لحمها مسموما لمن يتناوله بين نوفمبر تشرين الثاني ومارس آذار، ونتيجة لذلك تتعرض سنويا نحو خمسين عائلة للتسمم ويموت البعض في المناطق الساحلية لمدغشقر.

في يناير كانون الثاني 2018، توفي ثمانية أشخاص نتيجة تسمم في شمال البلاد، وتوفي ثمانية آخرون في الشهر السابق.

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