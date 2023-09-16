سلطان النيادي يفوز بالشارقة.. وحاكمها يلتمس العذر!

فاز ‏رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن فئة شخصية العام، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ضمن أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.

ويأتي ذلك الفوز بعد خوض “سلطان” أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، و قد عاد إلى الأرض مطلع شهر سبتمبر الجاري، و هو في الولايات المتحدة الآن من أجل إعادة تأهيله تمهيداً لعودته إلى بلده الإمارات بعد يومين.

وفي سياق مرتبط بإمارة الشارقة، التمس حاكمها الدكتور الشيخ سلطان القاسمي العذر من مواطنيه في منطقة كلباء خلال حضور سموه صباح السبت، حفل تدشين المرحلة الثانية للبنايات التجارية وتسليم شهادات الملكية ومفاتيح بنايات ⁧‫مشروع‬⁩ سهيلة كلباء لملاكها من المواطنين.

و قال الحاكم القاسمي: استحقاقاً لملاك البنايات الذين توقفت إيرادات أملاكهم خلال فترة إعادة بناء ⁧‫البنايات‬⁩ بسبب أعمال مشروع الحكومة في ⁧‫تطوير‬⁩ المدينة، سيُعوّض صاحب كل بناية بـ 150 ألف درهم، عوضاً عن الإيراد المتوقف خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً القاسمي أن “هذا المبلغ هو حقٌ لهم وليس منحة أو مكرمة”.

وقد أثنى عدد كبير من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي على موقف الحاكم، وشكروه على هذا التصرف النبيل الذي يعكس طبيعة تعاطيه الحكيم مع شؤون إمارته و المقيمين بها.

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