الجمعة 7 ربيع الأول 1445 ﻫ - 22 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سيدة طلبت سلطعوناً بمبلغ خيالي وفاجأت المطعم بحركة غريبة قبل طهيه!

منذ 5 دقائق
السيدة تطلق السلطعون في الماء

السيدة تطلق السلطعون في الماء

A A A
طباعة المقال

فاجأت سائحة سويسرية زارت جزيرة سردينيا الإيطالية موظفي المطعم ومرتاديه بحركة اعتبرها البعض غريبة فيما قال عنها آخرون إنها في منتهى الطيبة، حيث طلبت السيدة طبق سلطعون بسعر 210 دولارات في مطعم Gente di Mare للمأكولات البحرية، ثم أسقطته في البحر قبل أن يتمكن الطهاة من طهيه.

وقال أصحاب المطعم، أنطونيو وجيانلوكا فاسولينو، لوسائل الإعلام المحلية التي تناقلت الخبر كما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن المرأة داعبت هذا النوع من القشريات بلطف قبل إطلاق سراحها وهو ما ظهر في الفيديو المنتشر.

وقال أنطونيو فاسولينو: “لقد كانت سعيدة للغاية وأرادت القيام بعمل طيب”.

وأشاد الكثيرون بحركة السيدة لاسيما منهم المدافعون والمنادون بالرفق بالحيوانات.

    المزيد من منوعات

    هشام سليم
    فيديو.. يسرا تحيى الذكرى الأولى لوفاة هشام سليم
    حورية فرغلي وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق
    حورية فرغلي تكشف المستور حول خيانة حسن شاكوش لريم طارق
    المطرب والملحن عمرو مصطفى
    ببلاش.. عمرو مصطفى يعلن تلحين ألبوم كامل لـ كارمن سليمان

    الأكثر قراءة

    الفنان وديع الشيخ ووالده نادر الشيخ
    تفاصيل صادمة عن مقتل والد "وديع الشيخ".. من أطلق النار!؟
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    توقعات جديدة للعالم الهولندي تثير الجدل.. "زلزال أقوى قادم"!
    ذبح بالسكين
    ذبح زوجته.. ثمّ ذبح نفسه!