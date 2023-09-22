سيدة طلبت سلطعوناً بمبلغ خيالي وفاجأت المطعم بحركة غريبة قبل طهيه!

فاجأت سائحة سويسرية زارت جزيرة سردينيا الإيطالية موظفي المطعم ومرتاديه بحركة اعتبرها البعض غريبة فيما قال عنها آخرون إنها في منتهى الطيبة، حيث طلبت السيدة طبق سلطعون بسعر 210 دولارات في مطعم Gente di Mare للمأكولات البحرية، ثم أسقطته في البحر قبل أن يتمكن الطهاة من طهيه.

وقال أصحاب المطعم، أنطونيو وجيانلوكا فاسولينو، لوسائل الإعلام المحلية التي تناقلت الخبر كما تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن المرأة داعبت هذا النوع من القشريات بلطف قبل إطلاق سراحها وهو ما ظهر في الفيديو المنتشر.

وقال أنطونيو فاسولينو: “لقد كانت سعيدة للغاية وأرادت القيام بعمل طيب”.

وأشاد الكثيرون بحركة السيدة لاسيما منهم المدافعون والمنادون بالرفق بالحيوانات.