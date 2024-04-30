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سلطنة عمان تستضيف الدورة 15 لمهرجان المسرح العربي في يناير 2025

منذ 5 دقائق
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أعلنت الهيئة العربية للمسرح، اليوم الثلاثاء، إقامة الدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح العربي في الفترة من العاشر إلى السادس عشر من يناير كانون الثاني 2025 في مسقط عاصمة سلطنة عمان.

وتتولى الهيئة، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا، تنظيم المهرجان منذ عام 2009 في عاصمة عربية مختلفة كل عام بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية. وأقيمت دورة 2024 في العاصمة العراقية بغداد.

وقال الأمين العام للهيئة إسماعيل عبد الله “نثق كل الثقة بأن هذه الدورة ستشرع النوافذ نحو جزء هام من أرض وتاريخ وثقافة هذه المنطقة العربية الغالية، فسلطنة عمان بتاريخها التليد وحاضرها المجيد تستحق منا كل الاهتمام”.

وأضاف أن الهيئة “تعمل بدأب لتكون الدورة الخامسة عشرة محطة لتطوير وتجديد روح مهرجان المسرح العربي الذي أصبح موعدا هاما على أجندة المسرحيين العرب”.

تأسست الهيئة العربية للمسرح عام 2007 كهيئة غير حكومية لا تهدف للربح تعنى بشؤون المسرح العربي، وترتبط بصلة وثيقة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

    المصدر :
  • رويترز

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