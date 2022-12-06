مقتطفات من روايته الجديدة.. سلمان رشدي الى الواجهة من جديد

بعد أربعة أشهر من إصابته بجروح بالغة إثر تعرضه للطعن في ولاية نيويورك الأميركية، كشف الكاتب البريطاني سلمان رشدي مقتطفات من روايته التالية في مجلة “ذي نيويوركر” أمس الاثنين 5\12\2022.

ونشرت المجلة المحببة لدى النخبة الثقافية الأميركية على موقعها، مقتطفاً بعنوان “كيس من البذور” من الرواية الخامسة عشرة لسلمان رشدي بعنوان “مدينة النصر” التي ستنشرها بداية فبراير/شباط المقبل دار “بنغوين راندوم هاوس”.

وتقول دار النشر إن الكتاب يروي “قصة ملحمية لامرأة” في القرن الرابع عشر في منطقة باتت اليوم جزءاً من الهند.

وأشارت “ذي نيويوركر” إلى أن هذا المقتطف الأول سينشر في المجلة في عددها المزمع إصداره الاثنين المقبل.

وأكد سلمان رشدي نفسه الاثنين، عبر حسابه على تويتر، نشر المجلة الأميركية المرموقة مقتطفاً من “مدينة النصر”.

وهذه أول مرة ينشر فيها رشدي تغريدة على تويتر منذ 9 أغسطس حين غرد أيضاً للإعلان عن إصدار روايته في فبراير 2023.

وبعد ثلاثة أيام، في 12 أغسطس، خلال مشاركته في مؤتمر في تشوتوكوا، شمال ولاية نيويورك، أصيب مؤلف كتاب “آيات شيطانية” بجروح خطرة جراء هجوم بسكين نفذه شاب اندفع نحوه حين كان الكاتب يهم بإلقاء كلمة.

وأعلن وكيله أندرو ويلي في أكتوبر أن الكاتب البريطاني المولود في الهند والبالغ 75 عاماً، نقل على الفور إلى المستشفى وخضع لجراحة وعلاج في الولايات المتحدة، لكنه فقد بصره في إحدى عينيه وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه.

وأوقف المشتبه به الرئيسي المدعو هادي مطر، وهو شاب أميركي من أصل لبناني يبلغ 24 عاماً، فور وقوع الحادث وقد دفع ببراءته خلال جلسات الاستماع الأولية لمحاكمته في أغسطس في محكمة في مايفيل، شمال غربي ولاية نيويورك.

وقد صدرت في حق الكاتب الذي يحمل أيضاً الجنسية الأميركية ويقيم في نيويورك منذ 20 عاماً، في عام 1989 فتوى بهدر دمه من المرشد الأعلى في إيران.

ونفت إيران رسميا أي دور لها في الهجوم، وأكد متحدث باسم السلطات في طهران أن “سلمان رشدي وأنصاره وحدهم” هم الذين يجب تحميلهم المسؤولية عن الهجوم.