سماح انور ترد على الانتقادات: هذه تجربتي الشخصية مع المياه

ردت الفنانة سماح أنور، على الجدل المثار حول تصريحاتها بشأن شرب المياه والتي أثارت جدلا قبل أيام.

وقالت سماح أنور خلال لقائها في برنامج تلفزيوني: ” بقالي 17 سنة مشربتش مياه، لازم المياه ميبقلهاش طعم ولا ريحة، دي مواصفاتها، المياه كلها ليها طعم وليها ريحة دي مبشربهاش، لما باخد منها جسمي بيضايق وبطني بتوجعني”.

وعقب التعليقات الجدلية، ردت سماح أنور عبر حسابها على “انستغرام”، قائلة: “لقيت بعدها بيوم صحفيين كتير بيكلموني بيقولوا لي الدنيا مقلوبة عليكي، والدكاترة بيردوا عليكي، وحاجات من دي، وصحابي بعتوا ليا دكاترة بيردوا على تصريحاتي، أنا مش بشتغل في حاجة تخص الطب تخلي كلامي مؤثر علميًا لهذه الدرجة”.

وأكدت: “أنا كنت في حوار كممثلة، المذيعة بتسألني عن تجربتي الشخصية مع المياه، فحكتلها تجربتي الشخصية، حتى قالتلي في الحوار الدكاترة هيشدوا شعرهم، قولتلها الدكاترة صح ودي حاجة تخصني، وما حدش يعمل بها ونفعت معايا أنا، لكن ما قلتش اوعوا تشربوا مياه، وإلا أبقى ست مجنونة”.