سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)

أفادت وسائل إعلام روسية بأنّ سمكة قرش هاجمت سائحة أجنبية، وذلك خلال مزاولتها للسباحة في البحر الأحمر عند منتجعات مدينة الغردقة المصرية.

وأشارت المصادر، نقلا عن القنصلية الروسية في مصر، الى أن سائحة من الجنسية النمساوية تعرضت لهجوم عض من قبل سمكة القرش في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة المصرية.

وتسبب الهجوم ببتر ساق ويد السائحة التي كانت تزاول السباحة في المنطقة الآمنة من الشاطئ.

الى ذلك، أشارت السلطات المحلية إلى أن السائحة توفيت بعد ساعات، وذلك جرّاء الجروح التي تسبب بها الهجوم ونسبة الدم التي فقدتها خلال عملية انتشالها من المياه.

في السياق نفسه، أعلنت السلطات المحلية عن إيقاف كل نشاطات السباحة والغوص والغطس وصيد الأسماك من منطقة سهل حشيش إلى خليج مكادي، مدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الجمعة 1 تموز.