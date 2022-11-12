سمية الخشاب: أي علاقة تمنها كرامة الإنسان تغور في ستين داهية

لاتزال ازمة الفنانة شيرين وصدمة الجمهور والفنانين من عودتها الى زوجها السابق حسام حبيب تتصدر مواقع التواصل بحيث شكلت هذه الازمة محور انساني تجاه شيرين.

وبعد خبر عودة الثنائي وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة إلى جمهورها طالبتهم فيها بعدم التعاطف مع أي شخصية تزامنا مع عودة المطربة شيرين عبد الوهاب للفنان حسام حبيب.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر: “بعد كده يا حبايبي منتعاطفش مع حد إلا لما نتأكد أنه هو نفسه متعاطف مع نفسه عشان منحرقش كتير على الفاضي”.

وأضافت: “أي علاقة تمنها كرامة الإنسان تغور في ستين داهية، العالم فيه 6 مليار والله”.

وتابعت سمية الخشاب: الواحد لما بيركز فى شغله وحياته وشكله بيوصل لمرحلة ملكية مبيبقاش فعلا محتاج لحد، إلا لو هو بلا هوية ولازم يكون تابع لحد عشان يعرف يعيش.

واستكملت: “المهم يا بنات ويا ستات ارجوكم حاولوا علي قد ما تقدروا تبقوا good representation واعرفوا قيمه نفسكم واعرفوا انكم مش محتاجين اي حد في الدنيا، ده بالعكس هما اللي محتاجيننا اكتر”.

اي علاقه تمنها كرامه الانسان تغور فستين داهيه، العالم فيه ٦ مليار والله — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) November 12, 2022