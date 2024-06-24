سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة: الجو حر اسقطوا وخلاص

من جديد عادت الفنانة المصرية سمية الخشاب إلى إثارت الجدل عبر مواقع التواصل، بعد تغريدتها الأخيرة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس”.

واستغلت الفنانة المصرية بدء امتحانات الثانوية العامة داخل مصر ونشرت عدد من التغريدات الغريبة حيث بدأتها بتغريدة قالت فيها: “يا حبايبي الجو حر.. ملخصات إيه؟!.. اسقطوا وخلاص”، لتتبعها بتغريدة أخرى بعد دقائق معدودة حيث قالت: “اللي في الثانوية العامة اليومين دول.. الشاطر اللي بيجيب فلوس”.

يا حبايبي الجو حر ملخصات ايه اسقطوا وخلاص — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 24, 2024

ولم تكتف سمية بذلك بل نشرت تغريدة ثالثة موجهة من خلالها رسالة إلى طلاب الثانوية العامة حيث قالت خلالها: “التعليم مش بيحدد لا مصير ولا نيلة، بتعرف تجيب فلوس هتعرف تتجوز وتسافر مبتعرفش يبقى الشهادة هتقرطسها وتحط فيها طعمية”.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تنشر سمية الخشاب تغريدات تتحدث خلالها عن امتحانات الثانوية العامة والجامعات، بل نشرت العام الماضي بعض التغريدات أيضا حيث قالت: “حبايبي اللي في حقوق، القانون المدني والقانون الدولي دول احفظوهم كويس عشان بيلخبطوا، تاريخ القانون المصري مش صعب أوي هو وسكاشن مدني هتعرفوا تسلكوا فيهم وبدعيلكم”.

كما وجهت نصيحة لطلاب كلية الصيدلة قالت خلالها: “حبايبي بتوع صيدلة احفظوا الكلام بحاجات مشابهة يعني مثلا تحليل ELISA ده افتكروا ملكة الإحساس، والـ CBC مثلا ممكن سفرة وممكن العادية والـ DHEA افتكروا سكينة وهي بتقول روح جاتك داهية”، متابعة: “وبالنسبة لحبايبي اللي في هندسة أنا مش ملمة بهندسة أوي بس ذاكروا ماشيينز كويس عشان عارفة إنها أصعب من كلمة (بشمهندس)”.