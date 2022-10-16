سميحة ايوب تنضم الى اسرة مسلسل "حضرة العمدة"

تعاقدت النجمة الكبيرة سميحة أيوب، رسميًا على المشاركة فى بطولة مسلسل “حضرة العمدة” الذى تقوم ببطولته النجمة روبي، والمنتظر عرضه خلال الماراثون رمضان 2023 .

ويعد هذا التعاون الثاني بين الفنانة، والمنتج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، خاصة أنها كان قد شاركت من قبل فى بطولة مسلسل “نقل عام” أمام النجم الكبير محمود حميدة، وجسدت خلال العمل دور كبيرة العائلة، ويعد أحد الأعمال الدرامية الضخمة التى تم إنتاجها فى الموسم الشتوى الدرامى الماضى، وكان من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب، الذي سيقوم بإخراج مسلسل “حضرة العمدة” أيضًا.

و أكدت سميحة ايوب، فى تصريحات صحفية، أن موافقتها على المشاركة فى المسلسل جاءت دون أي تردد، لأنه عمل متكامل الأركان، خاصة أن السيناريو الخاص به يحتوى على حبكة درامية مميزة تتسم بإيقاع سريع، يكتبها المؤلف والكاتب إيراهيم عيسى، ويخرجها العبقرى عادل أديب، إلى جانب عشقها الشخصى للبطولة الجماعية والأحداث الواقعية.

وبدأت الشركة المنتجة للمسلسل، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى التعاقد مع نجوم وأبطال المسلسل بالتزامن مع قرب انتهاء الكاتب إبراهيم عيسى، من السيناريو والحوار الخاص بالعمل الذى يناقش “قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع”.