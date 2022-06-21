سميرة احمد: سعاد حسني لم تنتحر ولغز وفاتها لدى نادية يسرى

قالت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، أن صداقة وطيدة جمعتها بالسندريلا سعاد حسنى، حيث كانت جارتها واشتركا معاً فى عدة أعمال، مؤكدة أن السندريلا لم تنتحر.

وأكدت سميرة أحمد، في تصريحات صحفية، بمناسبة ذكرى وفاة سعاد حسنى أن علاقتهما بدأت عندما اشتركا فى فيلم البنات والصيف واستمرت حتى وفاة السندريلا.

وقالت سميرة أحمد، :”سعاد لم تنتحر، أنا كنت أعرفها كويس وهى شخصية جميلة ومرحة ولا يمكن أن تفكر فى الانتحار”.

وأشارت سميرة، إلى أن لغز وفاة السندريلا مفتاحه لدى نادية يسرى التى كانت تقيم عندها فى لندن.

وقالت سميرة أحمد: ” أنا روحت المطار لاستلام جثة سعاد، ونادية يسرى من أول لحظة كانت عاوزة توهم الجميع إن سعاد انتحرت، وظلت تردد: ” ليه عملتى كدة يازوزو، فصرخت فيها إنتى عملتى فيها إيه، فقالت مش هقولك”.

وتابعت سميرة أحمد: ” قلت للضباط الست دى تعرف حاجة إحنا ما نعرفهاش خدوها حققوا معاها، وبالفعل أخذوها للتحقيق، ولكن كان معها باسبور انجليزى وتركوها في اليوم التالى”.