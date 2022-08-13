سميرة عبد العزيز عن محمد رمضان: مينفعش إبني يكون بلطجي

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها رفضت المشاركة مع محمد رمضان في أعماله بدور “الأم” لأنها تلقب بأم العظماء، قائلة: “مينفعش إبني يكون بلطجي يقولوا إيه معرفتش تربي؟”، فأنا مشكلتي مع النص وليس مع الأشخاص.

وأضافت الفنانة سميرة عبد العزيز في مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر”، محمد رمضان تطاول عليَّ كثيرًا هو حر يقول اللي عايزه وأنا بعمل اللي يريحني وربنا يصلح حالنا ويهديه”.

تابعت الفنانة سميرة عبد العزيز، “محمد رمضان شاب صغير زي أولادي ومعنديش تعليق على تصريحاته ورفضت أعلق على تجاوزاته في حقي، نفسنا يرجع تاني زمن الفن الجميل ومن خلال عضويتي في مجلس الشيوخ تقدمت بطلب للحكومة بضرورة دعم التليفزيون للإنتاج للارتقاء بالفن.

هذا ما زالت أصداء سخرية محمد رمضان من الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز تشغل جمهور السوشيال ميديا حيث شنّ عدد كبير منهم هجوماً حاداً على رمضان بسبب تكرار سخريته من الفنانة الكبيرة.

وهاجم عدد من الجمهور الفنان محمد رمضان، قائلين: “أنت قليل ذوق أوي”… “الأخلاق دي نعمة من عند ربنا”، وغيرهما الكثير من التعليقات.