سينتيا خليفة لـ"صوت بيروت إنترناشونال": طموحي للعالمية يميزني عن زميلاتي

حققت الممثلة سينتيا خليفة مكانة خاصة بين أبناء جيلها في فترة زمنية قصيرة، بأدوار عديدة ومميزة جسدتها سينتيا فأصبحت واحدة من أصحاب التجارب الناجحة في مصر والوطن العربي، بالإضافة إلى محاولاتها الجيدة في الوصول إلى العالمية سواء عن طريق الكتابة أو الإنتاج بجانب موهبتها الأساسية في التمثيل.

تخوض سينتيا خليفة تجربة جديدة في الدراما المصرية من خلال مشاركتها في قصة “ريش أبيض”، ضمن مسلسل “حدث بالفعل”، الذي يلقي الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها في قالب تشويقي مثير.

وحول ذلك تقول لـ” صوت بيروت إنترناشونال”: “تجربة مميزة ومختلفة بالنسبة لي وقصتها حمّستني لخوضها والشخصية التي أقدمها مليئة بالتشويق، كما أنها تغير مسار الأحداث”.

وتضيف: “قبلت المشاركة في هذه التجربة لما فيها من روح مختلفة، كما أنها تندرج تحت إطار المسلسلات القصيرة، وهذا الأمر أشبه بالأفلام السينمائية، وبالتالي يكون بالنسبة لي محفزاً للغاية، لأنني أفضل السينما عن التلفزيون، بجانب أن الجمهور حالياً أصبح يميل إلى المسلسلات القصيرة حتى يشاهد أفكاراً جديدة وقصصاً مختلفة”.

تؤكد سينتيا أنها تقدم شخصية فتاة تدعي “شاهيناز “، تقع في علاقة مع الدكتور “رابح مظهر”، الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وتقول: “فتاة ذكية تحاول الوصول إلى ما تريده وعلاقتها تؤثر بشكل كبير على حياة “رابح” ودخوله عالم السهر والمخدرات”.

وتضيف: “لم تواجهني أي تحديات في هذه الشخصية، خاصة أنني اعتمدت على التحضير لها بشكل عميق مع المخرج هشام الرشيدي وتغيير بعض التفاصيل وإضافتها حتى تمكنا من الوصول للشكل النهائي للشخصية”.

تعد خليفة من الفنانات العربيات التي تطمح إلى الوصول للعالمية من خلال تجاربها في هوليوود، وتستعد لأكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، وحول ذلك تقول: “أستعد لتجربة في هوليوود أشارك فيها بالإنتاج، وكذلك الكتابة، كما أنني أقدم البطولة الرئيسية، وهذا العمل يقع في إطار الأكشن، بجانب فيلم سينمائي جديد أعتبره من أهم التجارب لي في هوليوود، بطولة الأمريكي جيمس فرانكو والسعودي يعقوب الفرحان”.

وتضيف: “ما يميزني عن نجمات جيلي، هو طموحي الكبير في الوصول إلى العالمية واهتمامي بالاحتراف في عالم الكتابة والإنتاج بجانب التمثيل، وانشغالي الدائم بأعمالي والتحدث عنها بعيداً عن الإطلالات والسوشيال ميديا من أجل الظهور فقط”.

وتؤكد أنها دائماً تحرص على اختيار الأدوار المتكاملة التي بها تفاصيل وتسير في خطوط كثيرة وليس خطاً واحداً، إذ تقول: “أرفض الأدوار البسيطة التي لا تغير في مجرى أحداث العمل وليس بها مواضع تمثيلية تظهر موهبة الفنان”.

رغم أن خليفة تمتلك صوتاً مميزاً وموهبة كبيرة في الغناء، الا أنها ترفض احتراف الغناء، وتقول: “تركيزي هذه الفترة حول الأفلام السينمائية وتطوير موهبتي في الكتابة والدخول في عالم الإنتاج بشكل كبير، فأنا أفضل تقديم أعمال غنائية الفترة المقبلة أفضل من احتراف الغناء”.

وتضيف: “فطموحي أن أكمل مسيرتي الفنية وأكون ثابتة في مكاني والتطوير من مواهبي والعمل دائما على تقديم الأفضل”، مشيرة إلى أنها تتمنى العمل مع الفنان المصري محمد رمضان، قائلة: “شخص ناجح ومختلف وأحب قصة كفاحه وإصراره على النجاح مهما واجه من صعوبات أو عواقب فهو ثابت في مكانه”.