سهير رمزى تشارك في مسلسل "أم البنات" وتجسد دور أم لـ 5 بنات

تخوض الفنانة سهير رمزى تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل “أم البنات” الذى انطلق تصويره أمس الثلاثاء 7\12\2022، لعرضه خلال الفترة المقبلة، حيث تقدم سهير خلال أحداث العمل دور أم لـ 5 بنات، ولكل بنت حكاية وقصة خاصة بها، حيث يطرق العمل لحكايات اسرية وعائلية في اطار اجتماعى.

مسلسل “أم البنات” بطولة سهير رمرزى، فريال يوسف، ناصر سيف، منة عرفة، هايدى رفعت، هاجر الشرنوبى، سامية الطرابلسي، محمد مهران، سميرة صدقى، مادلين طبر أيمن عزب، محمد عبدالجواد وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة وإخراج عبدالعزيز حشاد، وسيناريو وحوار أحمد صبحي ورامي عاطف وعمرو هاني.

وتستكمل سهير رمزى خطة عودتها إلى التمثيل مرة أخرى بعد غياب سنوات، حيث قدمت العام الماضى، مسلسل “القاتل الذى أحبنى” الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وإخراج عمرو عابدين.

وغابت سهير رمزى عن المشاركة في أعمال فنية منذ شهر رمضان 2017، وشارك في بطولته فاروق الفيشاوى، عزت العلايلى، بوسى، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، أحمد وفيق، ميسون أبو أسعد، ريم هلال، فاطمة الكاشف، كلوديا، حسناء سيف الدين، هدى الادريسى، مفيد عاشور وتأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد صقر.