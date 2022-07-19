سهير رمزي تعلن عن عودتها للدراما من جديد بـ"الهيلالية"

أعلنت الفنانة سهير رمزي، خلال تصريحات صحفية عن عودتها للدراما من جديد من خلال عمل عن الدراما الصعيدية حيث تقدم للمرة الأولى في مسيرتها الفنية، دور امرأة صعيدية في مسلسل جديد بعنوان “الهلالية” تعاقدت عليه مؤخرًا.

وقالت سهير: “تعاقدت على مسلسل بعنوان الهلالية وسأقدم من خلاله دور صعيدية لأول مرة، وسعيدة جدًا بمشاركتي فيه لأنه دور جديد في مشواري الفني، والعمل ما زال في مرحلة الكتابة”.

وكانت قد انتشرت أخبار عن تعاقد سهير رمزي في مسلسل “أرواح خفية”، مع الفنانة سمية الخشاب، إلا أنه نفت الأمر بشكل رسمي، مشيرة إلى أنها ما زالت تقرأ السيناريو ولم تتخذ قرارًا بشأن المشاركة فيه.

وكان مسلسل “القاتل الذي أحبني” آخر أعمال سهير رمزي في الدراما، وهو بطولة هاني رمزي، محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، رانيا منصور، دنيا ماهر، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أشرف سالم وإخراج عمرو عابدين، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية وتكون من 30 حلقة، ودارت أحداثه في إطار درامي كوميدي.

والمسلسل شهد عودتها للشاشة الصغيرة بعد غياب 5 سنوات، بعدما شاركت في مسلسل “قصر العشاق” الذي عرض رمضان 2017، والذي ضم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بوسي، عزت العلايلي، رانيا فريد شوقي، كمال أبو رية، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد صقر، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق، حول سجين سياسي جسد دوره الفنان فاروق الفيشاوي، ويضطر للتعامل مع أحد اللواءات وهو عزت العلايلي.